Van Dijke en judobond niet blij met bezwaar Polling: 'Siert haar niet'

Olympisch ticket judoka Van Dijke onzeker na bezwaar Polling: 'Siert haar niet' - NOS

De Nederlandse judoploeg bereidt zich momenteel voor op de WK, dat van 6 tot en met 13 juni gehouden wordt in Boedapest, maar op het persmoment voorafgaand aan het mondiale toernooi werd er niet alleen over de sportieve ambities van de judoka's gesproken. Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond, kwam namelijk niet onder het onderwerp 'Kim Polling' uit. Polling maakte maandag bekend dat ze officieel bezwaar aangetekend heeft tegen de beslissing van de selectiecommissie om niet haar, maar Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram naar de Olympische Spelen te sturen. Door het bezwaar van Polling staat het olympisch ticket van haar concurrente Van Dijke op de tocht. "Ik heb er gemengde gevoelens bij", erkende de 25-jarige judoka. "Het siert haar natuurlijk niet dat ze eerst zegt dat ze het ermee eens is en het kort voor de Spelen toch aanvecht. Maar ik heb vertrouwen in een goede afloop." 'Zorgvuldige procedure' Ook Kloosterboer, tevens voorzitter van de selectiecommissie, denkt dat het startbewijs van Van Dijke blijft staan. "Ik heb het idee dat we een zeer zorgvuldige procedure hebben gemaakt", legde hij uit tijdens het persmoment. "We hebben ons goed laten leiden door de mening van de olympische coaches en ik hoop dat we daarin procedureel geen fouten hebben gemaakt." Volgens Polling zijn er in de selectieprocedure echter meerdere zaken fout gegaan; de statistieken waren niet volledig, er was niet van tevoren duidelijk gemaakt dat de laatste toernooien het zwaarst zouden tellen en de manier waarop de sterkte van iedere tegenstander is berekend, klopte volgens Polling niet. Polling legt uit waarom ze bezwaar aantekent.

Bezwaar Polling tegen olympisch ticket Van Dijke: 'Ik scoor simpelweg beter' - NOS

Kloosterboer is niet blij met de timing van Polling en vindt het storend voor de judoka's die zich momenteel voorbereiden op de WK. "Ik hoop dat we snel klaar zijn met deze bezwaarprocedure, zodat de voorbereiding op de Spelen in elk geval niet in het geding komt." Garanties dat de zaak snel afgehandeld is, heeft Kloosterboer echter niet. "Stel je voor dat de bezwaarcommissie zegt dat we een fout hebben gemaakt, dan heeft Van Dijke ook weer alle recht om daar bezwaar tegen te maken. Dan ben je sowieso weer één tot anderhalve week verder." Van Dijke kwam nog niet eerder in haar carrière uit op de Olympische Spelen, Polling werd in 2016 in de eerste ronde uitgeschakeld.