Kamervoorzitter Bergkamp wil met Rutte praten over burn-out politici

De werkdruk onder politici in Den Haag moet verminderd worden. Dit vindt Kamervoorzitter Bergkamp, die met premier Rutte wil praten om te kijken hoe voorkomen kan worden dat politici met een burn-out thuis komen te zitten.

"Ook in zijn kabinet is de werkdruk hoog. Dit is een samenspel tussen kabinet en Tweede Kamer", zegt Bergkamp in een reactie op recente berichten over overspannen politici die hun werk niet meer kunnen doen.

CDA-Kamerlid Omtzigt maakte vandaag bekend dat hij voorlopig nog niet aan het werk gaat. Omtzigt is nummer twee op de CDA-kandidatenlijst. Medio februari kondigde hij aan even gas terug te nemen, maar zijn herstel neemt langer in beslag. De komende 16 weken neemt een plaatsvervanger het werk van Omtzigt over.

Ook demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Van 't Wout (VVD) zit met een burn-out thuis. Hij blijft de komende drie maanden thuis, zo meldde de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren. En CDA-Kamerlid Van der Molen zit ook ziek thuis, zeker tot augustus.

Stress

Bergkamp benadrukt dat de werkdruk van Kamerleden altijd al hoog is, maar dat er wel geprobeerd moet worden om "het onnodige" te verminderen. De agenda van de Tweede Kamer moet voorspelbaarder worden, zodat er geen stress ontstaat over welk debat er misschien wel zou kunnen zijn. Ze wil een gesprek hierover met alle fractievoorzitters van de politieke partijen.

"De balans tussen werk en privé is belangrijk", zegt Kamervoorzitter Bergkamp. "Dat is voor iedereen zo, dus ook voor Kamerleden."

Dreiging

Bergkamp heeft het hoofdelijke stemmen ook aangepast, waarbij iedereen aanwezig moet zijn. "Dat hing altijd als een dreiging boven het hoofd. Daar zijn nu afspraken over gemaakt." Voortaan moeten dat soort stemmingen van tevoren aangekondigd worden, zodat iedereen er rekening mee kan houden.

Bergkamp hoopt met de fractievoorzitters nog meer plannen te bedenken ."We gaan kijken wat we nog meer kunnen doen."