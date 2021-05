Bertens reist ondanks fysieke klachten af naar Parijs: 'Trainingen gaan goed'

Tennisster Kiki Bertens doet mee aan Roland Garros. De 29-jarige Westlandse kwam de afgelopen weken niet in actie op de WTA-tour vanwege fysieke problemen. Volgens haar coach Elise Tamaëla is Bertens nu klaar om weer te gaan spelen.

"De trainingen gaan goed, dus ze gaat spelen", aldus Tamaëla, die donderdag met Bertens naar Parijs reist voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Roland Garros begint volgende week. De beste tennisster van Nederland had de laatste tijd nog steeds last van de achillespees waar ze zich eind vorig jaar aan liet opereren. Bertens maakte in maart haar rentree na die operatie, maar wist pas twee partijen te winnen.

In april spraken we met Bertens over de worsteling die ze doormaakte na haar operatie.