OMT wil niet eerder versoepelen, wel 28 procent daling besmettingen in week tijd

Zowel in de ziekenhuizen als in de teststraten daalt het aantal mensen met het coronavirus, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Maar desondanks is de druk in de ziekenhuizen nog hoog, waarschuwt het instituut.

"Goed nieuws", zegt Susan van den Hof van het RIVM over de dalende besmettingscijfers. Hoewel Nederland nog wel in de top-5 van Europa zit als het gaat om het aantal positieve tests op 100.000 inwoners.