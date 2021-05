Spaanse media verwelkomen Wijnaldum al in Barcelona

Georginio Wijnaldum tijdens zijn laatste wedstrijd voor Liverpool - Pro Shots

Spaanse media weten het zeker: Georginio Wijnaldum gaat een contract tekenen bij FC Barcelona. De aanvoerder van het Nederlands elftal komt transfervrij over van Liverpool en zou zich voor de komende drie seizoenen aan de Spaanse club binden. Zaakwaarnemer Humphrey Nijman van de Oranje-aanvoerder was dinsdag aanwezig in Camp Nou, het stadion van Barcelona, zo is te zien op beelden van sportkrant Mundo Deportivo.

Ook Marca meldt dat er in Camp Nou is gesproken met de zaakwaarnemer van Wijnaldum en dat een akkoord dichtbij is. De 30-jarige middenvelder begon zijn carrière bij Feyenoord en kwam vervolgens uit voor PSV en Newcastle United. Wijnaldum maakte in de zomer van 2016 voor ruim 25 miljoen euro de overstap van Newcastle United naar Liverpool. Daar droeg hij in totaal 236 keer het shirt van 'The Reds'. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, waardoor hij transfervrij mag vertrekken. De Oranje-international werd zondag na zijn laatste duel voor Liverpool al uitgezwaaid door zijn teamgenoten.

Wijnaldum won met Liverpool in 2019 de Champions League en werd een jaar later met de club Engels landskampioen. Eerder in zijn loopbaan won hij met Feyenoord al de KNVB-beker en werd hij bij PSV kampioen van Nederland. Coach Ronald Koeman, die overigens ook nog om de tafel moet met voorzitter Joan Laporta over zijn eigen toekomst, heeft al vaker te kennen gegeven Wijnaldum graag naar Barcelona te zien komen. In gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder zei Koeman afgelopen weekend nog dat hij de Oranje-aanvoerder er graag bij zou hebben voor de balans in zijn elftal. Bekijk hieronder het gesprek van Joep Schreuder met Koeman.