Bernal heerst in Giro, maar rugblessure is nog niet weg: 'Ik voel de pijn nog'

Met pijn fietst Bernal al langer, hij won er zelfs de Tour mee, maar de problemen werden erger in 2020. De kwaal kwam voort uit het feit dat zijn ene been langer is dan zijn andere, waardoor hij andere spieren te zwaar belastte.

Of het zou zijn eigen rug moeten zijn. "Hoe het na twee weken racen is? Goed genoeg", aarzelt de rozetruidrager op de tweede rustdag van de Giro. "Ik blijf elke dag twee keer mijn fysio-oefeningen doen. Ik doe alles om mijn rug goed te houden."

Nog geen negen maanden nadat hij door Wout van Aert werd gelost op de Grand Colombier, en met rugproblemen moest afstappen in de Tour de France, lijkt Egan Bernal een herboren renner. Hij heerst in de Giro d'Italia en met een voorsprong van 2.24 op de nummer twee (Damiano Caruso), lijkt niets hem te kunnen weerhouden van een tweede eindzege in een grote ronde.

Bernal vliegt omhoog in Giro, maar 'de pijn is er soms nog' - NOS

Hij verwoordde het als volgt: "Mijn linkerbeen is 1,7 centimeter langer. Met als gevolg een verkromming van mijn wervelkolom. Daardoor kwam er een zenuw in de knel te zitten en die veroorzaakte de pijn."

Met revalideren probeerde hij die verkromming tegen te gaan en zijn rug sterker te maken. Met succes, zo leek het. Bernal deed met de besten mee in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico en vliegt omhoog in de Giro. Maar of dat drie weken lang kan duren, is nog de vraag.

'Ik voel de pijn nog'

"Ik moet wel zeggen dat ik soms de pijn nog voel. Het is niet ideaal. Ik moet ook zeggen dat als ik voluit moet gaan, ik meer pijn in mijn benen heb, dan in mijn rug. We moeten gewoon een goede balans vinden. Ik moet eraan blijven werken. Maar we moeten voorzichtig zijn, want it could crack again."