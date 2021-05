Is Mali weer terug bij af na arrestatie van president en premier?

Zij hadden naar zijn zeggen niet met hem overlegd over de wijzigingen in het kabinet en daarmee de afspraken geschonden. Goita, een kolonel, leidde de coup tegen oud-president Keïta.

De arrestaties van de president en premier hebben vooralsnog niet geleid tot ongeregeldheden. Het was rustig in Bamako vanochtend, melden persbureaus AP en Reuters. Vanmiddag zei vicepresident Goita dat hij opdracht had gegeven tot het afzetten van Ndaw en Ouane, aldus Reuters.

Correspondent Elles van Gelder legt uit dat de situatie in Mali complex is. Bij de militaire coup in augustus vorig jaar beloofden de coupplegers een einde aan de corruptie te maken en democratie te brengen, maar ze wilden wel zelf de regering vormen. Dat leidde tot wrevel bij andere West-Afrikaanse landen en bij oppositiepartijen in het land.

De huidige situatie onderstreept dat de weg uit de aanhoudende crisis in Mali allesbehalve soepel verloopt. Direct na de staatsgreep door het leger, in augustus vorig jaar, was er voor het eerst in jaren weer voorzichtig optimisme in het land. "Het is natuurlijk een staatsgreep en dat is ongrondwettig", zei Mirjam de Bruijn, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden, na die coup. Ze was toen in Bamako.

"De militairen gaven een zeer heldere analyse van de situatie in Mali. Dat geeft hoop. De mensen die ik spreek hadden niet gehoopt op een staatsgreep. Maar nu het is gebeurd, zeggen ze: 'Misschien was dit wel een goede oplossing'", zei De Bruijn.

Lastige klus

In september kreeg de interim-regering de opdracht om toe te werken naar vrije verkiezingen. De junta had onder internationale druk de macht overgeheveld aan Ndaw, een gepensioneerde kolonel, die aan een lastige klus begon. Hij moest om tafel met meerdere politieke groeperingen die allemaal streden om meer invloed, en moest tegelijk de militairen tevreden houden.

Hij kreeg anderhalf jaar voor de klus. Na ruim een half jaar lijkt het nu dus al mis te gaan, hoewel vicepresident Goita vandaag in zijn persverklaring benadrukte dat het streven blijft volgend jaar verkiezingen te organiseren.

Ondertussen kijkt de internationale gemeenschap bezorgd naar de ontwikkelingen in het land. Een delegatie van het samenwerkingsverband West-Afrikaanse landen ECOWAS komt vandaag aan in Bamako in een poging om rust te brengen. ECOWAS speelde ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de interim-regering.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben de onmiddellijke vrijlating van Ndaw en Ouane geëist. EU-buitenlandchef Borrell dreigt met sancties "tegen degenen die de overgang in de weg staan".