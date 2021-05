Tata Steel belooft sneller overlast te verminderen

Zo'n 30.000 mensen zijn voor hun werk indirect afhankelijk van Tata Steel. Over het dilemma tussen trotse werkgever en grote vervuiler maakte NOS op 3 de volgende uitlegvideo:

Vorige maand kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek aan naar de gevolgen van de uitstoot voor de omwonenden. Vlak daarvoor bleek uit onderzoek van het RIVM dat het gebied in IJmuiden geregeld te maken heeft met slechte luchtkwaliteit als gevolg van hoge concentraties fijnstof. De bevolking heeft er vaker last van gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Ook hartklachten, diabetes en longkanker komen er vaker voor, concludeerde het RIVM.

Tata Steel is het grootse productiebedrijf en de grootste CO2-uitstoter van Nederland. De staalfabriek ligt al jaren onder vuur. Vorige week besloten ruim duizend omwonenden de fabriek aan te klagen . Zij beschuldigen Tata Steel ervan dat het "willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende" stoffen blijft uitstoten.

Het was al bekend dat Tata Steel een installatie gaat bouwen die de uitstoot van fijnstof, stikstof en zware metalen vermindert. Dit kost rond de 150 miljoen euro. Ook de maatregelen om een andere fabriek beter af te dichten zijn niet nieuw.

De maatregelen zijn overigens niet nieuw, maar werden deels in 2019 en deels eind 2020 al aangekondigd . Het bedrijf wil een deel van die plannen, waar 300 miljoen euro mee gemoeid is, nu dus sneller uitvoeren.

Een week na de aangifte van ruim duizend omwonenden tegen Tata Steel, zegt de staalfabriek in IJmuiden versneld de overlast te willen aanpakken. Het bedrijf kondigt vandaag maatregelen aan waardoor de stank-, stof-, en geluidsoverlast vanaf 2023 moet verminderen. Eerder verwachtte Tata Steel pas vanaf 2025 effect.

De staalfabriek ligt al sinds de zomer van 2018 onder vuur vanwege overlast door grafiet- en stofregens in omliggende dorpen zoals IJmuiden en Wijk aan Zee. De omwonenden menen al lange tijd dat de staalfabrikant veel te weinig doet om hen te beschermen tegen deze overlast.

Onderdeel van de plannen die de verspreiding van stof tegen moeten gaan is het bouwen van stofschermen en overkappingen. De stofneerslag in de directe omgeving kan daardoor volgens Tata Steel Nederland in 2023 met 65 procent afnemen.

Ook wil het bedrijf de stankoverlast van een Kooks- en Gasfabriek aanpakken. Tezamen moeten de verschillende maatgelen dus leiden tot een vermindering van de geurbelasting in de directe omgeving met zo'n 85 procent, aldus het bedrijf. Tata Steel laat weten zelf te gaan toezien of ze haar eigen doelstelling voor de geur- en stof vermindering haalt.

Directeur Hans van den Berg is dinsdagavond in Nieuwsuur te gast en geeft toelichting op de maatregelen en de commotie van de afgelopen tijd.