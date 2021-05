Podcast De Dag: de verborgen oorlog in Ethiopië

Het wordt een verborgen oorlog genoemd: de strijd die in november in Ethiopië begon, in de regio Tigray. Vluchtelingen vertellen verhalen over etnische zuiveringen, massamoorden en massaverkrachtingen, maar het we horen er bijna niets over. Dat heeft een reden: de regio is afgegrendeld geweest voor de buitenwereld. Journalisten mochten er niet in en het internet- en telefoonverkeer was afgesloten. Tot nu.

NOS-correspondent Elles van Gelder kreeg toestemming om Tigray samen met een cameraman te bezoeken. Ze vertelt in podcast De Dag wat ze hebben gezien en gehoord. De verhalen zijn schokkend en gaan over verschillende soorten van mensenrechtenschendingen. Toch blijft het beeld incompleet, benadrukt Van Gelder. Op veel plekken kon zij ook niet terecht en wat ze hoorde, is moeilijk verifieerbaar.

