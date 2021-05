Voortvluchtige Belgische militair kon door 'grote fouten' aan wapens komen

Dat de voortvluchtige militair Jürgen Conings zware wapens uit een kazerne kon meenemen, wijst op grote fouten binnen het Belgische leger. Dat heeft de minister van Defensie van België, Ludivine Dedonder, op een persconferentie verklaard. "Achter de feiten zitten fouten die meteen onderworpen zijn aan onderzoek."

Ook stafchef Hofman van de Belgische krijgsmacht bevestigt dat er veel is misgegaan. Waar of bij wie die fouten precies zitten, zei hij niet. "Het onderzoek is nog niet afgerond", aldus Hofman. "De eerste conclusies bewaar ik voor de minister en de parlementaire commissie."

Klopjacht

Conings verdween vorige week maandag van de radar. Hij wordt gezocht in verband met het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Uit de kazerne waar Conings werkte, wist hij een groot arsenaal wapens te halen. Sindsdien is hij spoorloos.

Conings stond op de lijst van potentieel gevaarlijke extremisten van het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. In België rees al snel de vraag hoe de militair aan de zware wapens kon komen. Sinds afgelopen weekend staat Conings ook op de internationale opsporingslijst van Interpol.

Er zijn inmiddels extra maatregelen getroffen om nieuwe incidenten te voorkomen. Dedonder kondigde afgelopen weekend al aan dat elf militairen die gevolgd worden door de militaire inlichtingendienst ADIV de toegang tot de wapendepots is ontzegd. Ook hun veiligheidsmachtiging is ingetrokken.

Een van de elf is zelfs teruggehaald uit Mali, waar hij op buitenlandse missie was. De man zou Conings gekend hebben, maar stond al langer op de ADIV-lijst wegens rechtsextremistische uitingen.

'Conings is geen held'

Veel Belgen spreken openlijk hun steun uit voor de Jürgen Conings, onder wie collega-militairen. Er zijn al drie steunmarsen en stille wakes gehouden voor hem. De Facebookgroep Als 1 achter Jürgen telde bijna 50.000 leden, maar is inmiddels door Facebook verwijderd. "Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram", zegt een woordvoerder van het platform tegen de VRT.

Stafchef Hofman zei nogmaals dat hij het betreurt dat er mensen zijn die Conings steunen. "De handelingen van Conings zijn volledig in strijd waar we bij Defensie voor staan. Een deel van onze bevolking schildert Jürgen Conings af als een verzetsstrijder of held. Dat is hij zeker niet."

Zoektocht

Over hoe de zoektocht naar Conings nu verloopt, wilde Hofman weinig kwijt "om het leven van zijn familie, vrienden en collega's te beschermen in afwachting van het interne onderzoek. Maar de algemene conclusie is dat we vooral hopen dat de huidige case zonder slachtoffers, maar vooral zeer snel kan worden beëindigd", aldus Hofman.