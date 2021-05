Luka Modric (35) verlengt en gaat voor tiende seizoen bij Real Madrid

De Kroatische sterspeler Luka Modric heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid tot medio 2022 verlengd.

De laatste transferperiodes was een vertrek van Modric steevast onderwerp van gesprek, omdat het middenveld van Real Madrid toe zou zijn aan verversing. Het afgelopen seizoen liet Modric echter zien dat hij nog steeds van waarde is voor de nummer twee van Spanje. Hij speelde 35 competitiewedstrijden en blonk regelmatig uit.

Modric belandde op zijn zestiende in de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. Na verhuurperiodes in Kroatië verkaste hij in 2008 naar Tottenham Hotspur. Vier jaar later ging hij naar Real Madrid. In Spanje reeg hij de prijzen aaneen.

Zo won hij onder meer vier keer de Champions League. Daarnaast werd hij in 2018 op individueel vlak beloond met de Ballon d'Or, de prijs voor de beste speler van de wereld.