CDA'er Pieter Omtzigt wordt tijdelijk vervangen als Kamerlid

Omtzigt twittert dat zijn herstel langer vergt dan hij had gehoopt en dat het niet echt is gelukt om rust te krijgen. "Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets te veel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in de media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust", voegt hij eraan toe.

Omzigt denkt dat hij wel binnen 16 weken hersteld zal zijn, maar omdat de minimale vervangingstermijn 16 weken is, heeft hij zich voor die periode afgemeld. Hij heeft het besluit genomen in overleg met partijleider Hoekstra en partijvoorzitter Van Rij. In een reactie zegt Hoekstra dat hij veel respect heeft voor het besluit van Omtzigt en dat hij hem veel sterkte wenst bij zijn herstel.

Het CDA-Kamerlid speelt op allerlei manieren een cruciale rol in de formatie. Een memo met de woorden "positie Omtzigt, functie elders" veroorzaakte grote vertraging. Toen bleek dat die woorden gebaseerd waren op een opmerking van VVD-leider Rutte, leidde dat tot een motie van afkeuring tegen Rutte. Omtzigt zelf noemde het memo een affront voor de kiezer.

Later werden notulen openbaar van beraad in het kabinet, waarin werd gepraat over de manier waarop bewindslieden met kritische Kamerleden als Omtzigt moesten omgaan.

Onthulling toeslagenaffaire

Omtzigt speelde een cruciale rol in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Mede daardoor kreeg hij veel aanzien en bij de verkiezingen van maart verwierf hij ruim 342.000 voorkeurstemmen. Hij was daarmee goed voor bijna vijf Kamerzetels.

Omtzigt stond op de tweede plaats op de kandidatenlijst. Vorig jaar zomer deed hij een poging om lijsttrekker van het CDA te worden, maar hij verloor nipt van Hugo de Jonge, die zich later terugtrok en werd vervangen door Hoekstra.

Sociaal contract

Omtzigt is zeer kritisch over de bestuurscultuur in Nederland en het gebrek aan 'tegenmacht'. Inmiddels is dat een belangrijk thema in de formatie. Hij heeft gepleit voor een nieuw 'sociaal contract', een nieuwe manier waarop overheid, bedrijfsleven en samenleving zich tot elkaar verhouden. Over zijn positie in het CDA werd de afgelopen tijd hevig gespeculeerd. Sommige media schreven zelfs dat hij van plan was met het CDA te breken, maar dat werd met stelligheid ontkend.

Omtzigt is in deze zittingsperiode het tweede CDA-Kamerlid dat zich tijdelijk laat vervangen. De plaats van Harry van der Molen wordt sinds 29 april overgenomen door Joba van den Berg.