Gakpo en Timber dromen van plek in EK-selectie Oranje: 'Geen gekke gedachte'

Het zijn spannende uurtjes voor Jurriën Timber en Cody Gakpo, die uiterlijk woensdagmiddag weten of ze tot de definitieve EK-selectie behoren van bondscoach Frank de Boer. De voortekenen voor het tweetal lijken echter gunstig.

Waren de Ajacied en de PSV'er anders niet gewoon voor het Europees kampioenschap waarop Jong Oranje uitkomt opgeroepen, als De Boer geen plannen met ze had?

"Ik denk dat het geen gekke gedachte is", zegt Gakpo, de aanvaller van PSV die zich absoluut nog niet rijk wil rekenen. "Het is toch aan ons om het te laten zien. Als we het niet naar behoren doen, is het aan onze trainer om ons wel of niet mee te nemen."

Timber houdt zich eveneens op de vlakte, maar durft wel te zeggen dat hij droomt van een uitverkiezing bij de beste 26 voetballers van het land. "Als je dat voor zo'n EK niet doet, zit er ook iets niet goed."