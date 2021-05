Kamerlid Yesilgöz-Zegerius nieuwe staatssecretaris voor klimaat en energie

De 43-jarige Yesilgöz wordt verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en energie. Yesilgöz zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Ze was zo'n twee jaar woordvoerder klimaat, energie en gaswinning, maar de laatste jaren hield ze de onderwerpen justitie en veiligheid onder zich.

Blok wordt als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door Sigrid Kaag, die al minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was. Vanwege haar positiewisseling legt zij het fractievoorzitterschap van D66 in de Tweede Kamer voorlopig neer.

Rob Jetten wordt weer fractievoorzitter. Kaag blijft wel 'chef formatie' bij D66. De partij krijgt daarmee een soortgelijke verdeling als de VVD: daar zit partijleider Rutte in het kabinet en hij is ook de eerste onderhandelaar in de formatie. Maar Sophie Hermans is fractievoorzitter.