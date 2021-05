Volleybalsters winnen met verjongd team eerste wedstrijd Nations League

Daardoor was er een plek ingeruimd voor het pas 17-jarige talent Elles Dambrink. De jonge Nederlandse ploeg, met ook onder anderen Indy Baijens (20) en Eline Timmerman (22) in de basis, begon sterk aan de wedstrijd. De eveneens nog jonge Nika Daalderop (22) nam als een van de meer ervaren speelsters Oranje bij de hand en sloeg veel punten binnen.

Diagonaalspeelster Celeste Plak keerde juist weer terug bij de Oranje-selectie, nadat ze bijna een jaar geleden even afstand nam van het volleybal en zich beraadde op haar toekomst als topsportster. Tegen België zat de 25-jarige Plak nog op de tribune, omdat ze nog niet volledig fit was.

Ook Anne Buijs was belangrijk voor Oranje. Ze maakte het winnende punt van de eerste set, die met 25-21 naar Nederland ging. België begon sterker aan de tweede set, maar Nederland nam snel het initiatief weer over en sleepte de set met 25-19 binnen. Daarna was het verzet van de Belgische ploeg gebroken en stoomde Nederland ook door naar winst in de derde set: 25-18.

Vijf weken in Italië

De Nations League wordt dit jaar niet elk weekend in een ander land gespeeld, zoals alle voorgaande edities. De volleybalsters verblijven vijf weken lang in het Italiaanse Rimini en strijden daar met vijftien landen om de winst.

Vorig jaar werd de Nations League niet gespeeld vanwege de coronapandemie. De laatste keer dat het landentoernooi op het programma stond (2019) ging de titel naar de Verenigde Staten.