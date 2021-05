In Rotterdam is vanmorgen een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat gebeurde in een woning aan de Meester Arendstraat in de wijk Charlois.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Bij het incident raakte een vrouw gewond aan haar arm. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat de relatie is tussen de man en de vrouw, meldt Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de toedracht.