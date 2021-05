Flick wordt, zoals verwacht, na het EK bondscoach van Duitse voetballers

Hans-Dieter 'Hansi' Flick volgt na het EK Joachim Löw op als bondscoach van het Duitse voetbalteam. De naam van Flick zong al langere tijd rond bij Die Mannschaft. Hij tekent een contract tot na het EK van 2024.

De 56-jarige trainer liet eerder dit jaar weten dat hij zijn contract bij Bayern München aan het eind van dit seizoen inlevert. Hij volgde in 2019 in München de ontslagen Niko Kovaç op als hoofdtrainer en was erg succesvol. Zo werd hij in zijn Beierse trainersperiode twee keer landskampioen en won hij de Champions League, de beker, de Duitse en Europese Supercup en het WK voor clubteams.

Als speler kwam Flick tot meer dan honderd Bundesliga-wedstrijden voor Bayern München. Ook speelde hij op het hoogste niveau voor 1. FC Köln. De middenvelder sloot zijn loopbaan af bij het lager spelende Victoria Bammental, waar hij ook zijn trainerscarrière begon. Flick heeft geen interlands gespeeld.

Wereldkampioen

Op de site van de de Duitse voetbalbond geeft Flick aan dat hij zich verheugt op zijn nieuwe baan en dat hij hoge verwachtingen heeft van de nieuwe generatie Duitse spelers.

De nieuwe bondscoach was van 2006 tot en met 2014 al assistent van het Duitse team. Samen met hoofdcoach Joachim Löw haalde hij de EK-finale in 2008 en werd hij wereldkampioen in 2014.