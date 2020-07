Duitse economie krijgt recordklap in tweede kwartaal: 10 procent krimp

De coronacrisis heeft de Duitse economie in het tweede kwartaal van dit jaar een forse tik uitgedeeld. Deze daalde met 10,1 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Het gaat over de periode april tot en met juni, waarin de Duitse economie voor een flink deel tot stilstand kwam als gevolg van de virusuitbraak.

Het betreft de grootste daling sinds de cijfers in 1970 worden bijgehouden, zegt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het vorige diepterecord werd genoteerd in het tweede kwartaal van 2009, ten tijde van de financiële crisis, en kwam toen uit op min 7,9 procent.

Opleving en steunpakket

Nu Duitsland uit de lockdown is, trekt de economie voorzichtig aan. Economen zeggen dat het niveau van voor de pandemie nog lang niet is bereikt. De verwachting is dat het land tot minimaal 2022 niet break-even draait, schrijft persbureau AP.

De Duitse overheid heeft om de klappen op te vangen een steunpakket van miljarden opgetuigd; daarbij gaat het onder meer om noodleningen, garantstellingen voor leningen en belastingvoordelen.

Meer cijfers

Morgen komen de cijfers van Italië, Frankrijk en de eurozone als geheel. Ook daarvan is de verwachting dat ze slecht zijn.

Ook in Nederland wordt rekening gehouden met een ongekende krimp. Het Centraal Planbureau voorspelde in juni een daling van 6 procent dit jaar. CBS komt half augustus met de cijfers over het tweede kwartaal. De teruggang in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, zal ook hier zijn weerslag hebben.