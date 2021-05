Messi, Chelsea en Martin Garrix; allemaal kennen ze Limburgs toptalent Mbuyamba

Xavier Mbuyamba, Limburgs talent bij Chelsea - Chelsea

"Ik weet dat er bij Chelsea veel druk op mij ligt. Ik kom van FC Barcelona, er wordt veel over me gepraat en ik krijg het stempel 'de nieuwe Virgil van Dijk'. Het maakt mij allemaal niet uit. Ik laat zien dat ik ermee om kan gaan en zo goed ben als er wordt gezegd." Xavier Mbuyamba is de naam. Geboren in Maastricht op 31 december 2001. Negentien jaar oud, 1,95 meter lang, gezegend met een bovengemiddeld voetbaltalent, een enorme dosis zelfvertrouwen en een jaloersmakend cv. In een jaar tijd speelde hij in het eerste van MVV, trainde hij bij Barcelona tussen Lionel Messi en Frenkie de Jong en tekende hij na gesprekken met clubicoon Frank Lampard een contract bij Chelsea. Dit is het verhaal van een jonge verdediger die stoïcijns richting de top gaat.

Xavier Mbuyamba poseert met het shirt van zijn club Chelsea - Getty Images

Noem een Europese topclub en Mbuyamba kan er in de zomer van 2019 tekenen. Als je vanaf je zestiende al in het eerste van MVV speelt (en een zaakwaarnemer hebt met een groot netwerk) valt het blijkbaar ook op in het buitenland. Mbuyamba, zoon van een Congolese vader en een Limburgse moeder, kiest voor Chelsea. Maar dan krijgt de Londense club een straf van de FIFA, waardoor het geen spelers mag aantrekken. Mbuyamba gaat noodgedwongen over op 'plan B': Barcelona. In het bijzijn van zijn familie, zaakwaarnemer en hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert tekent de Limburger een vierjarig contract in Catalonië. "Ik voelde dat dit het begin was, de stap die ik nodig had om in de toekomst een grote voetballer te worden." Grote stappen Natuurlijk, het is een droom die uitkomt, maar Mbuyamba is niet snel onder de indruk. De ambitieuze verdediger weet waarom hij in Barcelona is: hij wil zo snel mogelijk naar het eerste elftal van de Spaanse topclub. Bij zijn presentatie heeft hij het al direct met Kluivert over zijn verbeterpunten en de route die de club voor hem uitgestippeld heeft. Hij sluit aan bij Onder 19 en kan snel doorstromen naar Barça B. "Ik moest gewoon presteren en dan zou ik sowieso ook kansen krijgen bij het eerste."

Xavier in Barcelona met Patrick Kluivert, in het midden zaakwaarnemer Carlos Barros - FC Barcelona

Al na een halfjaar mag Mbuyamba meetrainen met het eerste elftal vol sterren, aangevoerd door levende legende Messi. "Het is heel gek om ineens met hem op het veld te staan", vertelt hij. 'Picture please' "De eerste keer dat ik hem zag, heb ik alleen om een foto gevraagd. Ik was toen pas een week bij de club. Hij spreekt geen Engels en ik sprak toen nog geen Spaans. Hij stemde in met een foto en dat was het." Op het trainingsveld komt Mbuyamba erachter dat wereldsterren ook maar mensen zijn. "Ook bij Messi springt de bal weleens van zijn schoen", concludeert hij nuchter.

Op de foto met Lionel Messi - Xavier Mbuyamba

De eerste rondo (een oefening waarbij een meerderheid in een rondje gaat staan en de bal rondspeelt, terwijl een minderheid in het midden de bal moet onderscheppen) met het eerste zal Mbuyamba in ieder geval niet snel vergeten. "Ik gaf een panna (de bal tussen de benen, red.) aan Antoine Griezmann en Nélson Semedo. Dat vonden ze waarschijnlijk niet leuk." De jonge Nederlander ontwikkelt zich goed en krijgt buiten het veld advies van zijn landgenoot De Jong. "Frenkie nam me weleens apart in de kleedkamer en zei dat ik gewoon mijn ding moest doen en niet voor niets bij Barcelona speelde." Wat Mbuyamba vooral van De Jong leerde: "Het maakt niet uit hoe groot je als speler ook bent, je moet altijd normaal blijven." Troebel perspectief Het blijft echter bij meetrainen met het eerste voor Mbuyamba, die in zijn eerste seizoen bij Barcelona goed presteert. De club wil graag met hem verder, maar de lange centrumverdediger kiest voor een vertrek. "Er waren minder kansen dan ik gehoopt had bij Barcelona", zegt hij daarover. Het is in die tijd, zo rond de zomer van 2020, ook erg onrustig bij de club, die op bestuurlijk niveau een schoonmaak doorvoert. Het perspectief voor Mbuyamba is troebel. Te troebel.

Wist je dat? De oudere broer van Xavier, Noah Mbuyamba, een zogeheten blade runner is. Hij verloor in 2017 zijn onderbeen bij een scooterongeluk op vakantie. Sindsdien heeft hij een droom: de Paralympische Spelen van Parijs in 2024 halen. Bekijk hier het verhaal dat NOS op 3 een paar jaar terug met Noah maakte.

Opnieuw staan de Europese grootmachten voor hem in de rij en opnieuw kiest de Limburger voor Chelsea, dat inmiddels weer spelers mag aantrekken. Mbuyamba denkt dat het meer fysieke spel in Engeland hem beter past en voelt vertrouwen vanuit de club. "Toen ik tekende was Frank Lampard nog de trainer. Hij drong er erg op aan om mij te halen en wilde al met me spreken toen ik nog bij MVV speelde." Mbuyamba begint bij Onder 23 jaar in Londen en zou daarna mee mogen trainen met het eerste van Lampard. "Dat was het plan, maar al bij mijn tweede training in Onder 23 ging het mis. Ik raakte zwaar geblesseerd en lag er acht maanden uit. Toen ik terugkwam, was Lampard al ontslagen."

Uit een MRI-scan blijkt dat hij een scheurtje in zijn meniscus heeft. In september wordt hij geopereerd. Een terugslag in de revalidatie vertraagt zijn comeback met twee maanden. Het is niet de manier waarop je bij je nieuwe club wil beginnen, al zet de jongeling snel de knop om. "Ik heb me meteen gefocust op het herstel en ben sterker teruggekomen." Droomdebuut in mentaal spel In april maakt hij dan zijn langverwachte debuut voor Chelsea Onder 23. Vier minuten na zijn invalbeurt scoort hij en wordt hij bedolven onder zijn teamgenoten. "Dit is een mentaal spel, dat is waarom ik nu al heb gewonnen", schrijft hij na zijn rentree op zijn sociale kanalen.

Van een gesprek met Thomas Tuchel, de opvolger van Lampard die het eerste van Chelsea naar de finale van de Champions League heeft geloodst, is het nog niet gekomen. "Nee, het eerste elftal blijft heel erg in de eigen bubbel. Er is ook weinig overlap van spelers tussen het eerste en Onder 23. Mijn doel is om volgend seizoen in de voorbereiding mee te trainen met het eerste, dat hoop ik snel te horen." Chillen met Martin Garrix Ook met Hakim Ziyech heeft hij nog geen contact gehad. Wel met diens kapper Hanni Hanna, wiens schaar al door veel bekende (voetbal)haren is gegaan. Van Diego Armando Maradona tot rapper Boef en van David Guetta tot Rico Verhoeven. Ook Mbuyamba behoort tot zijn klanten. De twee waren onlangs een dagje aan het 'chillen' met een van 's werelds bekendste DJ's: Martin Garrix. "Hanni stuurde me laatst een bericht dat hij in Londen was. Toen bleek dat hij met Martin Garrix was."