Alle volwassenen Friese Waddeneilanden kunnen deze week geprikt worden

De komende dagen kunnen alle volwassen inwoners van de Friese Waddeneilanden zich laten vaccineren. Het gaat om ongeveer 5000 mensen.

Vandaag en morgen zijn de inwoners van Vlieland eerst aan de beurt. Daarna volgen Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. Op Terschelling wordt de vaccinatiecampagne zondag afgesloten.

De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Over vijf weken volgt de tweede prik. Alleen mensen die staan ingeschreven op de eilanden hebben een uitnodiging gekregen. Mensen die er een vakantiehuisje hebben komen niet in aanmerking.

Ouderen en verpleeghuismedewerkers op de Friese Waddeneilanden kregen in februari al een vaccinatie. "De vaccinatiegraad op de eilanden is heel hoog. Van de 65-plussers heeft ongeveer 90 procent ook de tweede prik al gehad", zegt de GGD tegen Omrop Fryslân. "Minister De Jonge heeft gezegd dat iedereen in Nederland die dat wil voor 1 juli de eerste prik heeft gehad. Voor de Friese Waddeneilanden gebeurt dat dus al voor 1 juni."