Vader van journalist Protasevitsj over video: waarschijnlijk is zijn neus gebroken

"Dat zijn niet zijn woorden, het is niet zijn intonatie. Hij gedraagt zich heel gesloten en is duidelijk nerveus. Waarschijnlijk is zijn neus gebroken en hij zit onder de make-up. De linkerkant is wat opgezwollen."

Aan het woord is Dzmitry Protasevitsj, de vader van de Wit-Russische journalist en activist die zondag in Minsk uit een 'gekaapt' vliegtuig werd gehaald. Zijn vader bekeek de video waarin zijn zoon Roman bekent dat hij demonstraties tegen de Wit-Russische regering heeft georganiseerd. Ook zegt hij dat hij goed wordt behandeld en dat hij gezond is.

Dzmitry Protasevitsj is ervan overtuigd dat zijn zoon door zijn ondervragers onder druk is gezet en waarschijnlijk is mishandeld: