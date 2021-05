Jong Oranje troostprijs voor de een, beloning voor de ander: 'Kan niet beter'

"Je kan erin blijven hangen, maar dat heeft niet zoveel zin", zegt Stengs. Afgelopen week kon hij genieten van een paar vrije dagen met familie en vrienden. Maar ook daar was het voetbal nooit ver weg. "De vader van mijn vriendin is de bondscoach (Frank de Boer, red.), dus er wordt wel over gesproken. Maar die keuzes zijn gemaakt en ik moet verder."

En waar dat voor sommigen een mooie beloning na een succesvol seizoen is, voelt het voor anderen als een troostprijs. Neem Calvin Stengs, zevenvoudig international, die tot zijn teleurstelling buiten de selectie van Frank de Boer is gevallen.

In een regenachtig Zeist kwamen maandag niet alleen de spelers van het 'grote' Oranje bij elkaar, ook die van Jong Oranje. Zij hebben de groepsfase van hun toernooi al achter de rug en spelen volgende week maandag in Boedapest in de kwartfinales van het EK onder 21 tegen Jong Frankrijk.

Stengs is over teleurstelling heen: 'Die keuzes zijn gemaakt en ik moet verder' - NOS

Hoewel zijn naam ook her en der werd geopperd voor de selectie van De Boer, hield Rensch daar nauwelijks rekening mee. "Ik denk niet dat het realistisch zou zijn geweest. Ik ben nog jong, dit was pas mijn eerste seizoen in het eerste. Ik ben heel trots om bij Jong Oranje te staan, dat geeft al een boost."

"Het was een mooi seizoen voor me, ik heb veel minuten gemaakt. En dan afsluiten met Jong Oranje, dat kan eigenlijk niet beter. Ik was trots om mijn naam bij de definitieve selectie te zien."

Devyne Rensch meldde zich met een ander gemoed in Zeist. De Ajacied is juist apetrots op zijn plekje in de Jong Oranje-selectie van bondscoach Erwin van de Looi, de kers op de taart van een seizoen waarin hij doorbrak op de rechtsbackpositie bij de landskampioen.

Mocht Jong Oranje de halve finales bereiken, dan speelt de ploeg op donderdag 3 juni in Székesfehérvár tegen de winnaar van Jong Denemarken-Jong Duitsland. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.

De ontknoping van het EK van Jong Oranje is live te zien bij de NOS. Nederland speelt op maandag 31 mei in de kwartfinales tegen de sterk geachte leeftijdsgenoten uit Frankrijk. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is live te zien op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app.

Zo niet, dan kunnen ze niet meer aansluiten bij Jong Oranje en spelen zij geen eindtoernooi deze zomer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor PSV'er Cody Gakpo, die wel is opgenomen in de voorselectie van Frank de Boer. Ook hij kan deze week tussen wal en schip vallen, terwijl hij in de groepsfase van het EK onder 21, eind maart, nog zo belangrijk was in de 6-1 zege op Jong Hongarije waarmee de kwartfinales bereikt werden.

Stengs had dus maandag graag op het trainingsveld gestaan met Owen Wijndal en Teun Koopmeiners, zijn twee ploeggenoten van AZ die wel in de voorselectie van De Boer zitten. Woensdag wordt duidelijk of zij ook daadwerkelijk meegaan naar het Europees kampioenschap.

Het ontbreken van steunpilaren als aanvoerder Koopmeiners en Gakpo betekent volgens middenvelder Dani de Wit (AZ) niet dat de selectie veel kwaliteit heeft verloren. Ook het ontbreken van Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis doet daar niks aan af.

"We hebben in onze leeftijd heel veel talent rondlopen in Nederland. Als iemand niet mee kan doen, pakt een ander dat weer op. Natuurlijk is het jammer dat die jongens er niet bij zijn, maar bij het 'grote' Oranje zitten en een EK meemaken is natuurlijk geweldig, dat gunnen we ze van harte."

Koopmeiners zou woensdag nog kunnen afvallen, maar De Wit gaat daar niet vanuit. "Stiekem heb ik hem al gefeliciteerd, maar we moeten het nog zien."

'We zijn echt niet minder'

De Wit is zeker van zijn plekje in de groep van Van de Looi, die het volgende week opneemt tegen Jong Frankrijk. "Ik heb de namen gezien, de individuen ken ik. Het zijn jongens die aardig wat miljoenen vertegenwoordigen, dus dat is alleen maar leuk. Maar ik denk dat we echt niet minder zijn."

Bekijk hieronder in de carrousel de interviews met De Wit en Rensch: