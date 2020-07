Polman: 'Handbal is nooit mijn nummer 1 geweest'

Olympische podcast - NOS

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich klaarmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de vaak allesverslindende voorbereiding op het mondiale evenement. De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week de tweede aflevering met een atleet waarvan we alleen de voornaam hoeven te noemen en iedereen weet over wie je het hebt: Estavana Polman.

De NOS Olympische podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Vorige week trapten we af met chef de mission Pieter van den Hoogenband en tot september is er wekelijks een nieuwe aflevering te beluisteren. Vanaf september komt er iedere twee weken een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio, hopelijk, eindelijk beginnen.

Met de handbalster praten we natuurlijk over de wereldtitel, die vorig jaar werd behaald, maar ook over het moederschap. Want hoewel handbal haar grootste passie is, staat familie altijd bovenaan. "Ik heb het al eens eerder gezegd. handbal is mijn grootste passie en een fantastisch spelletje, maar het is nooit mijn nummer 1 geweest", zegt Polman tegen Jeroen Stekelenburg die haar opzocht in haar Deense woonplaats Esbjerg. "Familie is altijd het allerbelangrijkste geweest, nu helemaal. Die kleine (dochter Jesslynn, red.) is voor mij het allerbelangrijkste."

Polman met dochter Jesslyn op het WK in 2019 - ANP

Polman vertelt uitgebreid over de combinatie van sport en het moederschap. Waar ze vroeger haar eigen moeder erg streng vond, blijkt dat inmiddels best mee te vallen. "Ik zei dat vroeger ook altijd tegen haar. Nu zie ik bij mezelf dingen terug waar ik mij als kind aan ergerde, maar die zeg ik nu dus zelf ook", zegt Polman lachend. "Nu pas begrijp je het. Ik zou het niet erg vinden om op mijn moeder te lijken hoor."

Estavana Polman in actie voor Esbjerg - ANP