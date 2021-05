Energierekening loopt in paar maanden tijd flink op

Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is zo'n 20 procent duurder uit dan een half jaar geleden. Onder meer door de gestegen vraag naar gas lopen de prijzen hard op.

Stroom is volgens vergelijkingssite gaslicht.com 22 procent duurder geworden, gas 19 procent. Daarmee is een eind gekomen aan de periode waarbij gas en elektriciteit relatief goedkoop waren vanwege de coronacrisis.

Een gemiddeld huishouden dat nu een energiecontract afsluit is 125 euro duurder uit dan vier maanden geleden, ziet de vergelijkingssite. Mensen met een variabel contract kunnen het op 1 juli gaan merken als de tarieven worden aangepast.

Langdurige kou

Volgens energiebedrijf Vattenfall heeft de stijging van de energieprijzen te maken met het koude weer in Europa. "De gasmarkt is door de langdurige kou van de afgelopen maanden een stuk krapper geworden. Er is weinig gas beschikbaar door onder andere gasvoorraden die vrijwel leeg zijn en een beperkte toevoer van LNG naar Europa. Door de lage beschikbaarheid van gas lopen de gasprijzen op", schrijft energie-expert Tobias Frankema op de site van het bedrijf.

Vergelijkingssite Easyswitch.nl wijst ook naar de olieproductie die vanwege de coronacrisis is teruggeschroefd. "Door de huidige coronaversoepelingen komt het MKB weer op gang, trekt de economie weer aan en stijgt de vraag naar olie en gas weer. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moet de olieproductie weer worden verhoogd", zegt Tom Schlagwein van die site.

Daarnaast is op de markt voor CO2-emissierechten de prijs aan het oplopen. Die rechten moeten producenten kopen om in energiecentrales stroom op te kunnen wekken. Die hogere kosten rekenen energiebedrijven door aan hun klanten.

Verwarming aan

Voor huishoudens is de energierekening een belangrijke kostenpost. Het CBS berekende begin dit jaar dat een huishouden ruim 1500 euro per jaar kwijt is aan de energierekening.

Doordat huishoudens deze lente langer de verwarming aanzetten dan in andere jaren en door de gestegen energieprijzen is het waarschijnlijk dat dat bedrag dit jaar gaat oplopen.