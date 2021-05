Vijftigers nu grootste groep op IC • Verscherpt advies in 8 Britse regio's

De Britse regering heeft de corona-adviezen aangescherpt voor acht regio's, waar relatief veel besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus zijn geconstateerd. Britten krijgen het advies om die gebieden alleen in of uit te reizen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor studie of werk. Ook wordt mensen aangeraden om anderen bij voorkeur in de buitenlucht te ontmoeten en om twee meter afstand te houden.

De adviezen voor de acht regio's zijn de afgelopen anderhalve week al op de overheidssite over het coronabeleid verschenen, maar de regering heeft er verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Volgens de BBC klagen ook meerdere lokale en regionale overheden dat ze niet zijn geïnformeerd over de nieuwe waarschuwingen in hun streek.

Yasmin Qureshi, Labour-parlementslid voor het district Bolton, zegt stomverbaasd te zijn over de nieuwe status van haar regio. "Ze doen zo'n belangrijke mededeling en hebben niet eens het fatsoen om het aan ons te vertellen." Behalve voor Bolton gelden de adviezen ook voor Kirklees, Bedford, Burnley, Leicester, Hounslow, North Tyneside en Blackburn with Darwen.

Een regeringsbron zegt tegen de BBC dat de lokale overheden wel degelijk zijn geïnformeerd over de nieuwe corona-adviezen.