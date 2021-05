Vijftigers nu grootste groep op IC • Aruba heft avondklok na 5 maanden op

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de intensive cares blijft dalen. De grootste groep wordt nu gevormd door vijftigers (26,1 procent), terwijl in maart en april nog vooral zeventigers op de IC's lagen. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Intensive Care Evaluatie (Nice), die het AD heeft opgevraagd.

Volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care laten de cijfers zien dat het vaccineren effect heeft. "Je ziet al effect na de eerste prik. De patiënten die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn." Hoogleraar medische informatiekunde Nicolette de Keizer van het Amsterdam UMC onderschrijft dat: "De cijfers spreken voor zich. De leeftijdsgroepen die gevaccineerd zijn, hebben een vele malen lagere kans om op de IC en in het ziekenhuis te komen dan groepen die nog niet gevaccineerd zijn."

De stichting Nice, die de cijfers leverde, verwacht dat de resultaten vaccintwijfelaars over de streep zullen trekken. "De zogenoemde wappies ga je niet overtuigen, maar twijfelaars zullen er wél gevoelig voor zijn dat nu in de praktijk blijkt dat de prik werkt", zegt voorzitter Dave Dongelmans in het AD.