RIVM: 'Derde golf lijkt op z'n eind' • Prikafspraak voor mensen uit 1969 en 1970

Zowel in de ziekenhuizen als in de teststraten daalt het aantal mensen met het coronavirus, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde de afgelopen week met 32 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor, het aantal positief geteste mensen met 28 procent. Op de intensive care werden 186 nieuwe coronapatiënten opgenomen, een daling van 23 procent.

RIVM-epidemioloog Susan van de Hof spreekt van goed nieuws. Volgens haar gaat het in alle regio's de goede kant op, maar zijn er wel onderlinge verschillen. Zo zijn de cijfers in Brabant-Noord, Rotterdam Rijnmond en Twente hoger dan in de meeste noordelijke provincies. Verder is het aantal positieve tests op 100.000 inwoners in vergelijking met andere Europese landen nog altijd relatief hoog, ziet ze. "We staan in de top-5."

De Indiase variant van het coronavirus wordt in Nederland nog weinig gezien, zegt Van den Hof. "We houden wel de situatie in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend in de gaten. Daar lijkt die variant echt in opkomst te zijn." Op dit moment is nog niet alles duidelijk over in hoeverre de bestaande vaccins bescherming bieden tegen de Indiase variant. "Er zijn wel indicaties dat de vaccins iets minder goed beschermen, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel precies."

Volgens Van den Hof lijkt de derde golf in ieder geval op zijn eind. "Of 'ie voorbij is, durf ik nog niet te zeggen. Het is niet zo dat de ziekenhuizen leeg zijn. En dat willen we wel, dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op een heel laag niveau is." Van den Hof zegt dat het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd om de volgende stap in de versoepelingen niet eerder te zetten dan woensdag 9 juni. Het kabinet overweegt dat al op zaterdag 5 juni te doen.

OMT wil niet eerder versoepelen, wel 28 procent daling besmettingen in week tijd