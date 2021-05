Oostenrijk weert Britse vliegtuigen • Prikafspraak voor mensen uit 1969 en 1970

De gezamenlijke GGD's willen 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. De coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald, schrijven de 25 GGD-directeuren in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

"Veel overheidsinvesteringen staan buiten kijf: we investeren in dijken om droge voeten te houden, in onderwijs voor de beste kansen voor onze kinderen", schrijft voorzitter André Rouvout van GGD GHOR. "Maar investeren in voorzienbare gezondheidsrisico's hebben we te lang nagelaten."

Sinds het begin van corona moesten de GGD's onder meer bron- en contactonderzoeken, grootscheepse coronatests en een belangrijk deel van de vaccinatiecampagne organiseren. De diensten kregen geregeld kritiek omdat de capaciteit niet snel genoeg kon worden uitgebreid.