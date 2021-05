Franse 'influencers' benaderd om Pfizer aan te vallen • Celstraffen wegens avondklokrellen

Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, komende winter in een gunstig scenario net onder 1 kan blijven. Dat staat in in het tweede deel van het nieuwste OMT-advies. Van een "optimistische situatie" is sprake als de vaccinatiegraad minstens 75 procent is en de vaccinaties goed zijn verspreid over de bevolking. OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten zegt dat in het advies wordt gesproken van een R-getal "net onder 1" (en niet lager), omdat het OMT ervan uitgaat dat een deel van de bevolking niet wordt gevaccineerd en de vaccins niet 100 procent werken. "Dus je houdt altijd activiteit."

Overigens is ook bij een R-getal net onder 1 niet zo veel aan de hand, zegt Bonten. Het aantal besmettingen neemt dan af. Als het R-getal komende winter boven de 1 komt, is wel weer een corona-uitbraak mogelijk, staat in het OMT-advies. Dat kan gebeuren als er bijvoorbeeld nieuwe besmettelijker varianten van het coronavirus opduiken of als sprake is van "heterogeniteit in de vaccinatiegraad". Dat laatste wil zeggen dat bijvoorbeeld in bepaalde groepen minder mensen zijn ingeënt.

Volgens het OMT blijven dan aanvullende basismaatregelen nodig, naast het vaccinatieprogramma. De corona-adviseurs van het kabinet voegen wel toe dat zulke prognoses voor de langere termijn onzeker zijn.