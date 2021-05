Wekdienst 25/5: Volwassenen Friese Waddeneilanden mogen prik • Uitslag eindtoets basisschool

Goedemorgen! Vanaf vandaag kunnen alle volwassenen onder de zestig van de Friese Waddeneilanden zich laten vaccineren en is het een jaar geleden dat George Floyd werd gedood door een politieagent in de Verenigde Staten.

Het weer: net als in de afgelopen dagen vallen er in het hele land buien. Daarnaast is er veel bewolking. In de avond stopt het op de meeste plekken met regenen. Het wordt zo'n 13 tot 14 graden.

De top staat grotendeels in het teken van de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj in Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig waarin hij zat was zondag onderweg van Athene naar Vilnius, maar moest na een valse bommelding uitwijken naar Minsk, begeleid door een gevechtsvliegtuig. Daar werd hij opgepakt.

Eerder werd al bekend dat Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen Wit-Rusland. "Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat wij als regeringsleiders er zo snel uit waren. Het laat zien hoe serieus we dit nemen", zei Rutte na afloop van de top in gesprek met journalisten. "Iedereen was er echt helemaal klaar mee."

De Europese regeringsleiders waren het gisteravond volledig met elkaar eens, zei demissionair premier Rutte: Wit-Rusland is veel te ver gegaan met het kapen van de Ryanair-vlucht . Na slechts 2,5 uur praten waren de landen het over eens dat er sancties moeten komen tegen het land. "Ongekend" noemde premier Rutte afgelopen nacht de snelheid van de regeringsleiders.

En dan nog even dit:

Plots doken er gisteravond beelden op van blogger en journalist Roman Protasevitsj, die zondag door de Wit-Russische autoriteiten in Minsk uit het vliegtuig was gehaald. In de video, gedeeld door Wit-Russische overheidskanalen, erkent Protasevitsj dat hij achter de demonstraties in Wit-Rusland zit.

Onduidelijk is wanneer de video is opgenomen en of Protasevitsj is gedwongen een bekentenis af te leggen. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja schrijft op Twitter dat het filmpje is opgenomen in een detentiecentrum in Minsk. "Dit is hoe Roman eruitziet onder mentale en morele druk", aldus Tichanovskaja.