Gekoelde kunstgrasvelden tegen zomerhitte in de stad, proef geslaagd

Een proef met de opslag van regenwater onder een kunstgrasveld in Amsterdam lijkt een succes. Door het water blijft het veld een stuk koeler. Dat helpt ook in de strijd tegen de opwarming van de stad.

Bij warm weer kan een kunstgrasveld opwarmen tot wel 60 graden. Zo'n bloedheet veld is niet alleen onbruikbaar voor sporters maar ook nadelig voor het klimaat in de stad. Uit onderzoek blijkt dat het in Amsterdam op zomerse dagen soms tot wel 6 graden warmer is dan buiten de stad. Om de 'hittestress' tegen te gaan, experimenteert het stadsbestuur, samen met onder meer Waternet, met het opslaan van regenwater.

Zo'n groot verschil was niet verwacht

"We testen in de zomer het verschil in opwarming tussen natuurgrasvelden, met water gekoelde kunstgrasvelden en normale kunstgrasvelden", zegt onderzoeker Joris Voeten in het NOS Radio 1 Journaal. Het testveld wordt bij warm weer maar 1 graad warmer dan echt natuurgras, zo'n 36 graden.

De testen worden gedaan op het Marineterrein in Amsterdam. "We slaan regenwater op onder de velden en dat laten we verdampen via het kunstgras, eigenlijk net als bij echt gras." Voeten is blij met de eerste resultaten. "Zo'n groot verschil had ik niet verwacht."

Extreme buien

Het systeem heeft nog meer voordelen. Volgens projectleider Sacha Stolp van de gemeente biedt het ook een uitkomst bij zware regenbuien. "Na extreme buien kunnen we het water opvangen en vervolgens hergebruiken om de stad te koelen. Dat scheelt ook weer voor het riool."

Het onderzoek duurt in totaal twee jaar. De definitieve resultaten worden eind volgend jaar bekend. Dan wordt ook besloten of de gekoelde kunstgrasvelden op grote schaal kunnen worden aangelegd.

In Amsterdam wordt ook geëxperimenteerd met de opslag van water op daken, onder wegen, bermen en trambanen, meldt AT5.