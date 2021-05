Visser wanhoopt niet voor Tokio: 'Uitdaging om er straks weer te staan'

"Het verpest de voorbereiding natuurlijk. Maar ik kan het nu wel zien als een uitdaging om er juist na zo'n tegenslag straks weer te staan. Ik heb ook heel veel vertrouwen in het team dat ik hier op Papendal om mij heen heb. Ik moet er positief in blijven staan."

Ze maakt de zin niet af, want aan een streep door de Spelen wil de nummer zes van de WK van 2019 nog even niet denken. Dat hoeft ook niet, al komt de kwetsuur erg ongelegen.

De stemming daalde nog meer toen op een mri-scan een scheurtje in de hamstring van Vissers linkerbeen zichtbaar was. En dat met slechts tien weken tot de Olympische Spelen van Tokio. "De eerste dag dat het gebeurde was ik natuurlijk superverdrietig. Dan schiet..."

"Halverwege kreeg ik een krampgevoel in mijn hamstring. Dat ging niet weg en dus kapte ik de race af." De eerste wedstrijd over 100 meter horden van het seizoen verliep bepaald niet zoals Nadine Visser het zich had voorgesteld. "Ik dacht gelijk: dat voelt niet zo goed."

"Je gaat wel denken: had ik dan nog te veel training in mijn benen zitten? Maar je kunt alleen maar in vorm raken door veel te trainen. En dan moet je ook risico nemen. Al voelde dit totaal niet als risico, omdat ik gewoon fit naar deze wedstrijd toe ging. Je kunt het dus niet altijd voor zijn."

Ze heeft wel eerder te kampen gehad met een onwillige hamstring. "Het is zeker een probleemgebied bij veel hordenlopers. Bij mijzelf ook. Vooral in de hoge hamstrings, maar dat hebben we de laatste tijd juist supergoed onder controle. Het zit nu lager en dat kwam toch wel onverwacht. We denken nu wel: hoe kwam het, en wat als? Maar dat weet je niet. Het kan gebeuren. Gewoon pech."

Hoeveel trainingsachterstand Visser oploopt, valt moeilijk in te schatten. "Er zijn mensen die vragen: hoe lang denk je dat het gaat duren? Maar ik hoef het niet per se zo precies te weten, want dan kan het misschien alleen maar tegenvallen. Of je gaat daar heel erg naartoe werken. Het verschilt ook per persoon. Ik kijk gewoon per dag hoe het gaat."

Niet overhaasten

Met gerichte spierversterkende oefeningen en een beetje fietsen werkt de 26-jarige Hoornse aan haar herstel. "Maar we gaan zeker niet overhaasten. Het is echt belangrijk dat zodra ik weer een wedstrijd doe ik daar echt 100% fit aan de start sta. Liever te laat dan te vroeg. Het is vooral belangrijk dat ik herstel en belastbaar word. En er op de Spelen sta natuurlijk."

Met dat laatste voor ogen slaat ze zich wel door deze tegenslag heen, denkt ze. "Misschien dat als ik wat vervelende herstelprogramma's heb gehad ik een dipje krijg, maar hopelijk houd ik het goed vol. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik wil er alles aan doen om zo goed mogelijk op de Spelen te staan. Dus ik zou niet weten waarom ik de motivatie niet zou kunnen vinden."