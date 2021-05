Grote brand bij recyclingbedrijf in Hengelo

In de hal van een recyclingbedrijf in Hengelo is een zeer grote brand uitgebroken. Het gaat om een papierrecyclingbedrijf Knol in de Parelstraat. Al het papier dat in de hal van het bedrijf ligt, staat in brand, net als de hal zelf. Dit zorgt voor veel rookontwikkeling, meldt RTV Oost.

De brandweer adviseert inwoners van Hengelo om ramen en deuren te sluiten, omdat de brand gepaard gaat met veel rook en stank. Op dit moment wordt geprobeerd om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen panden.

Om genoeg bluswater te hebben, wordt water uit het Twentekanaal gehaald. Hiervoor is de Diamantstraat afgezet.