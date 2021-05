Rutte: 'Iedereen was echt helemaal klaar met Wit-Rusland'

Eerder op de avond werd bekend dat Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen Wit-Rusland. "Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat wij als regeringsleiders er zo snel uit waren. Het laat zien hoe serieus we dit nemen", zei premier Rutte na afloop van de top in gesprek met journalisten. "Iedereen was er echt helemaal klaar mee."

De Europese regeringsleiders waren het vanavond volledig met elkaar eens, zegt demissionair premier Rutte: Wit-Rusland is veel te ver gegaan met het kapen van de Ryanair-vlucht . Na slechts 2,5 uur praten waren de landen het over eens dat er sancties moeten komen tegen het land. "Ongekend" noemt premier Rutte maandagnacht de snelheid van de regeringsleiders.

'Regeringstop Wit-Rusland gaat sancties voelen'

De top staat grotendeels in het teken van de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj in Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig waarin hij zat moest na een valse bommelding uitwijken naar Minsk, waar hij werd opgepakt.

Naast een sanctielijst van Wit-Russische personen en bedrijven wil Rutte graag ook economische sancties. "Het is een land met veel staatsbedrijven. Je mag er dus vanuit gaan dat de regeringstop van Wit-Rusland de sancties gaat voelen." Hoe die sancties er precies zullen uit zien is nog niet duidelijk. De komende weken wordt daar in Brussel over gesproken.