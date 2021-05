'Peruaanse rebellengroep Lichtend Pad doodt minstens 14 mensen'

De maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad heeft in een afgelegen regio in Peru tenminste 14 mensen vermoord, zo meldt het Peruaanse leger. Onder de doden zijn ook twee kinderen. Sommige lichamen zouden in brand zijn gestoken, aldus een legerwoordvoerder.

Bij de lichamen werden ook pamfletten gevonden waarin opgeroepen wordt om niet te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen over twee weken, waarin de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori het opneemt tegen socialist Pedro Castillo.

De lichamen werden gevonden in Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), een regio waar zo'n driekwart van de cocaïne vandaan komt die in Peru wordt geproduceerd. Lichtend Pad zou daar inmiddels de rol op zich hebben genomen van beveiligingsdienst van drugsproducenten, aldus de Peruaanse overheid.

'Veilig verkiezingsproces'

De linkse beweging begon in de jaren 80 een strijd tegen het conservatieve en autoritaire bewind van president Alberto Fujimori, vader van de huidige presidentskandidaat. Na de arrestatie van oprichter Abimael Guzman en andere leiders van de groep in 1992 verloor Lichtend Pad aan militaire kracht, en vormde de groep zich volgens de regering om tot criminele groep die samenwerkt met drugsbendes. Het geweld kostte tussen 1980 en 2000 zo'n 70.000 Peruanen het leven.

In een reactie op de doden zegt het Peruaanse leger dat inwoners "een veilig verkiezingsproces" kunnen verwachten, ondanks het geweld in VRAEM.