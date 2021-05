De Roon moet vuistslag en duw bekopen met vier duels schorsing en flinke boete

Marten de Roon mist aan het begin van volgend seizoen de eerste vier competitiewedstrijden met zijn Italiaanse club Atalanta Bergamo. De middenvelder van Oranje kreeg in de afsluitende competitiewedstrijd tegen AC Milan rood en gaf daarna de scheidsrechter een duw.

De 30-jarige De Roon, die woensdag hoort of hij bij de definitieve EK-selectie van Oranje zit, werd zondag in blessuretijd van het veld gestuurd. Hij had middenvelder Rade Krunic een klap op zijn achterhoofd gegeven in een opstootje dat ontstond nadat Milan voor de tweede keer in de wedstrijd een strafschop had gekregen.

Naast de schorsing moet De Roon ook een boete van 10.000 euro betalen.

'Ik had beter moeten weten'

De Roon reageerde maandag op Twitter. "Zo trots op dit team en deze stad. Ik ben niet zo trots op mijn laatste actie van dit seizoen, ik had beter moeten weten. Ik wil me verontschuldigen tegenover iedereen die bij deze situatie betrokken was."

Atalanta is in de Serie A als derde geëindigd en verzekerde zich daarmee ook volgend seizoen van deelname aan de Champions League.