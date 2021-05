Baanrenners ondanks politiek conflict naar Minsk? 'Zou daar zelf niet heen willen'

Veneberg laat weten dat de KNWU in dit soort gevallen de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en Buitenlandse Zaken volgt. "We gaan daar morgen direct naar kijken. Voor vandaag was er een grote kans dat we zouden gaan, maar ik neem aan dat het advies aangepast gaat worden."

"We gaan echt richting een grote politieke crisis", zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken. "Ik zou daar zelf sowieso niet heen willen, maar er zijn sporters die zeggen: er zijn zo weinig wedstrijden, ik moet nog rijden voor de Olympische Spelen. Mijn advies is om dat niet te doen."

Over ruim vier weken staan in Minsk de EK baanwielrennen gepland, maar nu de onrust rond Wit-Rusland toeneemt voelt Thorwald Veneberg - directeur van de Nederlandse wielrenunie - er weinig voor om zijn renners die kant op te sturen.

Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen Wit-Rusland vanwege de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj. Het Ryanair-vliegtuig waarin hij zat, moest zondag na een valse bommelding uitwijken naar Minsk, waar hij werd opgepakt.

De Europese Unie eist zijn onmiddellijke vrijlating en luchtvaartmaatschappijen als KLM vliegen voorlopig niet meer over Wit-Rusland.

"Dan wordt het een lastig verhaal", zegt Veneberg. "Ze gaan niet over Minsk, maar wel naar Minsk? Het moet geen expeditie worden met gevolgen die we niet kunnen overzien. Dat risico moeten we niet nemen."

WK in Turkmenistan

Dan is er voor de baanwielrenners na de Spelen ook nog de WK in Turkmenistan, de volgende politieke kwestie. Ook daar wordt anders tegen mensenrechten aangekeken. Spil in het verhaal is miljardair Igor Makarov. Hij is erevoorzitter van de Russische wielerbond met grote zakelijke belangen in Wit-Rusland en Turkmenistan.

Veneberg: "Het is lastig om als KNWU als enige in dit soort zaken een besluit te nemen. Vooralsnog is de stelling om sport en politiek zo min mogelijk te vermengen. Je wil niet als enige met een boycot komen als de algemene lijn is: blijf in contact."