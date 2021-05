Van Gerwen onderuit in Premier League, maar nog wel dicht bij halve finales

Michael van Gerwen - BSR Agency

Darter Michael van Gerwen is de finaleweek van de Premier League in Milton Keynes begonnen met een forse nederlaag. Hij raakte bovendien zijn koppositie kwijt aan Nathan Aspinall na een 8-3 nederlaag tegen de Engelsman. Toch is er nog weinig aan de hand voor Van Gerwen, want de topvier van de ranglijst plaatst zich voor de halve finales. Van Gerwen heeft plaatsing daarvoor nog in eigen hand. De laatste drie speelrondes worden dinsdag, woensdag en donderdag afgewerkt. Vrijdag zijn de halve finales en de finale. Publiek terug in de zaal Bij de wedstrijden in Milton Keynes is voor het eerst dit seizoen weer publiek aanwezig, ruim 600 supporters mogen deze week de wedstrijden bijwonen. Bekijk hieronder de stand en de uitslagen van maandagavond in de Premier League:

Aspinall legde de druk meteen bij Van Gerwen door de eerste leg met een score van 120 uit te gooien, de opmaat naar een 3-0 voorsprong. Van Gerwen kwam weliswaar terug tot 3-1, maar Aspinall antwoorde door in de daaropvolgende leg opnieuw te finishen met 120. Een hoofdschuddende Van Gerwen kwam nog wel terug tot 3-5, maar was niet in staat Aspinall van de zege te houden. Zijn eerste matchdart bij een 7-3 voorsprong belandde direct in de dubbel 28 waarmee hij de Brabander klopte en passeerde op de ranglijst.

Dinsdag neemt Van Gerwen het op tegen Gary Anderson, die op de zesde plaats staat en vecht voor zijn laatste kansen om de halve finales nog te kunnen bereiken. Anderson ging maandagavond met maar liefst 8-1 onderuit tegen Jonny Clayton (vierde). Woensdag treft Van Gerwen nummer drie Josรฉ de Sousa, donderdag speelt hij tegen Peter Wright (achtste).