'Malinese president, premier en minister van Defensie opgepakt door militairen'

De president, premier en minister van Defensie van de interim-regering van Mali zijn gearresteerd door een groep militairen. Dat melden meerdere internationale persbureaus op basis van regerings- en militaire bronnen. Het drietal zou naar een militaire basis in het noordwesten van hoofdstad Bamako zijn gebracht.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en door wie de arrestaties zijn verricht. Een paar uur voor de arrestaties heeft de overgangsregering, die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd.

Verschillende militaire officieren kregen daarbij ministerschappen toebedeeld, maar twee officieren werden juist uit de regering gezet.

De Amerikaanse ambassade in Mali meldt dat er "toenemende militaire activiteit" in Bamako plaatsvindt. Amerikaanse burgers in het land wordt opgeroepen binnen te blijven en lokale media te volgen.

Jaren onrustig

Het is al jaren onrustig in het Afrikaanse land. Negen jaar geleden kwam het leger eveneens in opstand. Dat leidde tot een staatsgreep en het vestigen van een militaire dictatuur. Buurlanden veroordeelden die stap massaal en legden de dictatuur zware sancties op.

Jihadistische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. In 2013 besloot Frankrijk in te grijpen om de opkomst van jihadisme tegen te gaan. Ook Nederland was actief in Mali, tussen 2014 en 2019.