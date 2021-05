EU en VN veroordelen arrestatie Malinese leiders door opstandige militairen

President Bah Ndaw, premier Moctar Ouane en minister van Defensie Souleymane Doucoure van de interim-regering van Mali zijn gearresteerd door een groep militairen. Dat melden de Afrikaanse Unie en ECOWAS, het samenwerkingsverband van 15 West-Afrikaanse landen. Het drietal zou naar een militaire basis in het noordwesten van hoofdstad Bamako zijn gebracht.

Een paar uur voor de arrestaties had de overgangsregering, die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd. Verschillende militaire officieren kregen daarbij ministerschappen toebedeeld, maar twee officieren werden juist uit de regering gezet.

In een verklaring roepen de Afrikaanse Unie en ECOWAS de militairen op tot onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde leiders. "Wij veroordelen deze extreem ernstige actie, die niet getolereerd kan worden."

Ook internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie hebben maandagnacht de arrestaties veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring, die ook door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is ondertekend, eisen ze de "onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijheid" van de politici.

Jaren onrustig

Het is al jaren onrustig in het Afrikaanse land. Negen jaar geleden kwam het leger eveneens in opstand. Dat leidde tot een staatsgreep en het vestigen van een militaire dictatuur. Buurlanden veroordeelden die stap massaal en legden de dictatuur zware sancties op.

Jihadistische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. In 2013 besloot Frankrijk in te grijpen om de opkomst van jihadisme tegen te gaan. Ook Nederland was actief in Mali, tussen 2014 en 2019.

President Ndaw en premier Ouane moesten het land na de militaire coup van vorig jaar in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen. Ook moesten ze zorgen voor een nieuwe grondwet.

De Nederlandse ambassade in Mali waarschuwde Nederlanders maandag om niet zomaar de straat op te gaan in Bamako. "Volg het lokale nieuws. Blijf thuis als het niet noodzakelijk is om naar buiten te gaan", staat in een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verspreide verklaring.