Deze drie jongeren zitten vast in Wit-Rusland omdat ze zich uitspraken

Wit-Rusland onderschepte gisteren een passagiersvliegtuig om journalist en blogger Roman Protasevitsj te kunnen arresteren. Hij is een uitgesproken tegenstander van het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Mensenrechtenorganisaties tellen nu al meer dan 270 politieke gevangenen. Nieuwsuur portretteert drie jongeren die ook vastzitten in Wit-Rusland, omdat zij zich uitspraken.

Daria is een jonge journalist die in februari is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Zij deed vanuit een appartement samen met haar collega Katsiarina Bachvalava (27) verslag van de protesten op 15 november, na de dood van demonstrant Raman Bandarenko. Ze zijn veroordeeld voor het verstoren van de openbare orde.

"Ze filmden vanuit een appartement, en daar viel ineens de oproerpolitie binnen", vertelt Michas Arsjinski. Hij is ook journalist en een vriend van Daria. Zelf is hij, net als veel andere journalisten, gevlucht naar Polen. "Terreur is de enige manier van de regering om aan de macht te blijven. Ze willen dat alle kritische mensen in de gevangenis komen of het land verlaten", vertelt hij.

Sofia Malasjevitsj (18), demonstrant