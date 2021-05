Skateboardsters vrijwel zeker van Tokio: 'Vet om dit met z'n drieën te beleven'

Nederland wordt bij de Olympische Spelen in Tokio vrijwel zeker vertegenwoordigd door drie skateboardsters. Tijdens de zogenoemde Dew Tour in het Amerikaanse Des Moines wisten Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving met een derde en zesde plaats aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF te voldoen.

Candy Jacobs, die vanwege een knieblessure niet in actie kwam bij het prestigieuze toernooi in de VS, is met haar huidige vijfde plaats op de wereldranglijst ook al bijna zeker van deelname aan de Spelen.

Volgens de Nederlandse skateboardfederatie volgt de officiële bevestiging na de WK skateboarden van volgende week in Rome.

"We hebben altijd gezegd: als we naar de Spelen gaan, dan gaan we het liefst met zijn drieën", zei Nederlands kampioene Zwetsloot na de wedstrijd in Des Moines. "En nu gaat dat zeer waarschijnlijk ook echt gebeuren."

De 16-jarige Oldenbeuving, tijdens het Sportgala in 2019 uitgeroepen tot grootste talent, was ook dolblij met het olympische vooruitzicht: "Het is erg vet dat we dit avontuur met zijn drieën mogen beleven."

Primeur op Spelen

Skateboarden debuteert dit jaar op de Olympische Spelen. Er zijn twee onderdelen: Park en Street. De Nederlandse vrouwen komen in actie op het onderdeel Street. Daarbij rollen ze over een parcours met nagemaakte objecten uit de straat, zoals trapjes, bankjes, muurtjes en trapleuningen.

In september 2020 maakten we onderstaande reportage tijdens de NK skateboarden met Candy Jacobs, Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving.