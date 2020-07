Wachttijd theorie-examen omzeilen? Misleiding ligt op de loer

Automobilisten in spé die snel hun theorie-examen willen doen, komen vaak bedrogen uit. Rijschoolhouders, de branchevereniging en het CBR krijgen steeds vaker meldingen van mensen die een datum inplannen op sites die een examenplek bij het CBR beloven, maar dat niet waar kunnen maken.

Naar schatting duizenden mensen zijn al het slachtoffer geworden van deze "cowboys" in de branche, zei CBR-directeur Alexander Pechtold in het Radio1-Journaal.

Het gaat om bedrijven die een eendaagse theoriecursus en aansluitend een theorie-examen aanbieden. Met een paar muisklikken kun je al binnen één of twee weken een tijdstip inplannen, ondanks dat de wachttijd bij het CBR veel langer is.

Kort voor de afgesproken datum, wordt een mail gestuurd waarin staat dat het theorie-examen niet door kan gaan, vanwege drukte bij het CBR. Vooral jongeren worden de dupe van deze praktijken, zien rijschoolhouders.

Lange wachttijd

Doordat het CBR vanwege coronamaatregelen 9 weken dicht was, zijn zo'n 300.000 theorie- en praktijkexamens afgezegd. Die moeten nu worden ingehaald, terwijl er op de examenlocaties minder mensen terechtkunnen vanwege de anderhalvemetermaatregel.

"De wachttijd voor het theorie-examen is 9 tot 13 weken", zegt Jos van Zuylen van de Vereniging Rijschool Belang (VRB) op BNR. Vooral jongeren vinden dat te lang en gaan zelf op zoek naar mogelijkheden om sneller theorie-examen te doen, ziet hij. "Ze doen alsof je sneller op examen kunt dan via de reguliere weg. Ondanks dat we leerlingen waarschuwen, schrijven ze zich wel in. Vervolgens is niemand aanwezig, niemand bereikbaar, er was een communicatiefout... Het hele smoesjesrepetoire wordt opengetrokken."

Uit steekproeven van het CBR blijkt dat dagen die online worden aangeboden, in werkelijkheid al zijn ingepland. Bovendien kunnen bedrijven geen data inkopen. Rijschoolleerlingen en rijschoolhouders kunnen kandidaten alleen op naam inschrijven.