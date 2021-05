Aangehouden Protasevitsj legt verklaring af in video, mogelijk onder dwang

Screenshot uit de videoverklaring van Protasevitsj - Twitter

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de gisteren aangehouden journalist en blogger Roman Protasevitsj. In een video gedeeld door Wit-Russische overheidskanalen erkent Protasevitsj dat hij achter de demonstraties in Wit-Rusland zit. Onduidelijk is wanneer de video is opgenomen. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja schrijft op Twitter dat het filmpje is opgenomen in een detentiecentrum in de hoofdstad Minsk. "Dit is hoe Roman eruitziet onder mentale en morele druk." Tichanovskaja wil dat Protasevitsj onmiddellijk wordt vrijgelaten. Op sociale media wordt gewezen op mogelijke verwondingen op zijn voorhoofd. Op de beelden zijn vlekken in het gezicht van Protasevitsj te zien. Er wordt gesuggereerd dat de verklaring met geweld is afgedwongen. Om deze video gaat het:

Protasevitsj legt videoverklaring af vanuit gevangenis, waarschijnlijk onder dwang - NOS

Eerder op de avond meldden Wit-Russische journalisten op basis van een verklaring van de moeder van Protasevitsj dat de blogger in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. In de video ontkent Protasevitsj dat. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat de veiligheidsdiensten hem goed behandelen. Onder anderen Tadeusz Giczan, hoofdredacteur van Telegramkanaal Nexta, waarvan Protasevitsj medeoprichter is, bracht naar buiten dat de blogger in het ziekenhuis is opgenomen. De 26-jarige Wit-Rus zou hartproblemen hebben. Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat hij is opgenomen; volgens de autoriteiten zit hij in de gevangenis en kampt hij niet met gezondheidsklachten. De autoriteiten zeggen dat Protasevitsj in Minsk vastzit.

NOS-correspondent Iris de Graaf: "Het is duidelijk dat Protasevitsj reageert op het eerdere bericht dat hij in het ziekenhuis zou liggen met hartfalen." Volgens De Graaf is vooral de woordkeuze van Protasevitsj opvallend. Zo zegt de blogger dat hij schuldig is aan besporjadki, ofwel massarellen. "Maar hij is activist van de oppositie en vocht tot gister nog voor een vrij Wit-Rusland. Je zou verwachten dat hij in een schuldbetekenis eerder zou kiezen voor woorden als demonstraties of protesten." 'Rellen' wordt volgens De Graaf door de Wit-Russische veiligheidsdiensten gebruikt om de demonstraties mee aan te duiden.