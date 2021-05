'Aangehouden Protasevitsj in kritieke toestand in het ziekenhuis'

De gisteren aangehouden journalist en blogger Roman Protasevitsj ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat melden Wit-Russische journalisten op basis van een verklaring van de moeder van Protasevitsj.

Onder anderen Tadeusz Giczan, hoofdredacteur van Telegramkanaal Nexta, waarvan Protasevitsj medeoprichter is, heeft dit naar buiten gebracht. De 26-jarige Wit-Rus zou zijn opgenomen vanwege hartproblemen. Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat hij in het ziekenhuis ligt; volgens de autoriteiten zit hij in de gevangenis en kampt hij niet met gezondheidsklachten.

Protasevitsj zat gisteren aan boord van de Ryanair-vlucht die na een valse bommelding gedwongen werd te landen in Minsk. De bommelding was volgens Ryanair afkomstig van de Wit-Russische luchtverkeersleiding. Ryanair-topman O'Leary stelde zelfs dat aan boord agenten van de Wit-Russische geheime dienst KGB zaten. Protasevitsj werd al langere tijd gezocht en werd direct na de landing opgepakt. Aan boord van het vliegtuig werd geen bom gevonden.

EU-leiders verontwaardigd

EU-leiders spraken vandaag hun verontwaardiging uit. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt het incident volkomen onaanvaardbaar en vindt dat er sancties moeten volgen voor degenen die verantwoordelijk zijn. Bondskanselier Merkel eist dat Protasevitsj per direct wordt vrijgelaten, evenals zijn vriendin Sofia Sapega. Sapega zat ook aan boord van het vliegtuig.

Demissionair premier Rutte riep luchtvaartmaatschappij KLM op niet meer over Wit-Rusland te vliegen. Midden- en Oost-Europese maatschappijen gaven eerder al aan om te zullen vliegen.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. De gang van zaken noemde hij "zeer verontrustend".