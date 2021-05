'Vader' van hybride rijstvarianten Yuan Longping (90) overleden

In China is op 90-jarige leeftijd Yuan Longping overleden, de wetenschapper die verschillende rijstrassen zo wist te kruisen dat deze een grotere opbrengst opleverden. Yuan vergaarde in China beroemdheid met zijn onderzoeken naar rijst en stond dan ook bekend als de 'vader van de hybride rijst'.

Yuan deed zijn belangrijkste ontdekking in de jaren 70. Hij kruiste wilde rijstrassen met commerciële, waardoor de rijstplanten sneller groeiden en jaarlijks zo'n 20 procent meer opleverden. De genetisch gemanipuleerde rassen vormden een belangrijk wapen in de strijd tegen hongersnood in Azië en Afrika.

Een vijfde van de rijst die tegenwoordig wereldwijd wordt geconsumeerd, is afkomstig van een hybride ras dat door de wetenschapper werd gekruist. Tot op hoge leeftijd was Yuan nog met het onderzoek naar rijst bezig; in 2017 werkte hij mee aan de ontwikkeling van rijstsoorten die konden groeien in zout water.