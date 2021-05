Dramatische ontknoping: seingever stuurt wielrenner verkeerde kant op

De Belgische wielrenner Brent van Moer heeft op dramatische wijze naast de winst in de Belgische eendagskoers de Ronde van Limburg gegrepen. Hij werd na 140 kilometer in de aanval in de slotkilometer de verkeerde kant op gestuurd door een seingever.

Van Moer (Lotto-Soudal) liet zijn medevluchters op vijftien kilometer van de streep achter zich en had met nog 500 meter te gaan een marge van tien seconden op het peloton. Toen de zege hem nauwelijks nog kon ontgaan, sloeg hij rechtsaf waar hij rechtdoor had moeten rijden.

Merlier gaat er met zege vandoor

Alpecin-Fenix-renner Tim Merlier won daarna de sprint van het peloton voor Daniel McLay en John Degenkolb. Merlier stapte vorige week met maagklachten uit de Giro d'Italia. Hij luisterde zijn debuut in een grote ronde op door in de tweede etappe naar de ritzege te sprinten.

Op de finish in Tongeren durfde Merlier in eerste instantie niet voluit te juichen, omdat hij niet zeker wist of er nog een renner vooruit was. Toen hij die bevestiging kreeg, brak er alsnog een lach door.

