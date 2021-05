Kantoor van Belgisch mediabedrijf ontruimd na dreigement

Het hoofdkantoor van het Belgische mediabedrijf DPG in Antwerpen is ontruimd. Volgens de politie hebben onbekenden gedreigd met een aanslag op het gebouw, dat in de buurt ligt van het centraal station van Antwerpen. Alle medewerkers zijn in veiligheid gebracht, meldt DPG.

Volgens Het Nieuwsblad zou een commando een aanslag willen plegen op het kantorencomplex. De politie zegt tegen de krant geen risico te willen nemen en daarom groot is opgeschaald. Rond het gebouw staan zwaarbewapende agenten.

DPG Media is het moederbedrijf van onder meer Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, en de commerciële tv-zender VTM. Het is tevens het grootste mediabedrijf in Nederland als uitgever van onder meer AD, De Volkskrant en Trouw. Ook beheert DPG radiozender Q-Music en nieuwssite NU.nl.

De Belgische politie is de afgelopen dagen alert op terreurdreigingen vanwege de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die wordt gezocht in verband met het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Gisteren werd een station in Brussel ontruimd nadat een reiziger dacht Conings te hebben gezien.

De Vlaamse minister van Media veroordeelt de bedreigingen: