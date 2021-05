Rapper Lil' Kleine nacht in cel na aangifte mishandeling vriendin op Ibiza

De Nederlandse rapper Lil' Kleine heeft afgelopen nacht in een Spaanse cel doorgebracht. Zijn vriendin Jaimie Vaes had aangifte tegen hem gedaan, omdat ze in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza door hem zou zijn geslagen.

Volgens de lokale krant Periódico de Ibiza is Lil' Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, vanochtend door de rechtbank op Ibiza ondervraagd. Inmiddels is de rapper weer op vrije voeten, volgens de krant omdat Vaes terug is in Nederland en daardoor niet door de Spaanse rechter gehoord kan worden. Dat wordt ontkend door het management van het stel, dat zegt dat Vaes nog op Ibiza is.

Gisteren meldde De Telegraaf dat de rapper na het openingsfeest van een hotel was gearresteerd. Ooggetuigen zouden zaterdagnacht hebben gezien dat Vaes gewond en bebloed de lobby kwam binnenrennen. Haar kleding was volgens de getuigen gescheurd en de kamer van het stel bleek vernield.

Daarna heeft ze volgens Periódico de Ibiza haar partner aangegeven bij de politie. Vaes zou hebben gezegd dat ze is geslagen door haar partner en dat haar telefoon kapot is gemaakt.