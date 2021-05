Voormalig FIA-voorzitter en Formule 1-baas Max Mosley (81) overleden

Voormalig autosportbaas Max Mosley is op 81-jarige leeftijd overleden. De Brit was tussen 1993 en 2009 voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, die onder meer verantwoordelijk is voor de organisatie van de Formule 1.

In de jaren zestig was Mosley actief als amateurcoureur. Het hoogste niveau waarop hij uitkwam was de Formule 2.

In 1970 maakte hij zijn opwachting in de Formule 1, niet als coureur maar als mede-oprichter van Match Engineering, de renstal waarvoor onder anderen Niki Lauda en Jan Lammers reden.

Mosley werkte nauw samen met Bernie Ecclestone, die tot 2017 leiding gaf aan de Formule 1. "Het is alsof ik een familielid heb verloren", liet Ecclestone weten. "Hij was als een broer voor me."